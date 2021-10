Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80% din cadrele didactice titulare și asociate ale Universitații din Craiova sunt vaccinate impotriva COVID-19, conform datelor transmise de reprezenații centrului universitar. In ceea ce privește studenții vaccinați, universitarii craioveni au precizat ca se afla in derulare o acțiune de sondare…

- Dupa un an in care activitatea didactica s-a desfașurat fie online, fie hibrid, pentru inceputul acestui an, reprezentanții universitații au decis ca activitațile didactice sa se desfașoare cu prezența fizica a studenților. Au fost luate toate masurile pentru a se asigura desfașurarea in condiții de…

- Cazarea studenților este in toi in toate centrele universitare. Pandemia a schimbat insa regulile și organizarea acestui proces. Ieri, sute de tineri au stat in aglomerație pentru a completa actele pentru camerele de camin.

- Cea de-a 24-a editie a Galei Tanarului Actor - HOP incepe joi, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia, 11 tineri dansactori si cinci trupe urmand sa-si dispute Marele Premiu al competitiei. Evenimentul, care se desfasoara pana pe 4 septembrie, are ca tema "Teatru coregrafic. DansActorul ca…

- Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica nu iși va revizui decizia care obliga profesorii nevaccinați sa faca teste la Covid din bani proprii, la fiecare 14 zile. Prim-ministra, Natalia Gavrilița, susține ca exista suficiente doze de vaccin in țara, opțiune absolut gratuita. Practica de a…

- Pentru dezvoltatorul Maurer Imobiliare, implicarea in viața oamenilor din comunitațile pe care le construiește reprezinta unul din obiectivele de baza ale companiei și, mai mult decat atat, un pilon important care susține o relație de durata intre companie și oamenii care le-au oferit increderea lor.…

- Romania ecologica este un desiderat abordat de cațiva ani, prin diferite campanii de conștientizare. Instituții ale statului au demarat in ultimii ani genul acesta de campanii. Unele au fost de succes, altele au ramas inca in desfașurare. O astfel de campanie ecologica a fost demarata și de Metrorex…

- Un accident grav s-a produs in dupa amiaza zilei de miercuri la intersecția strazilor Mihail Sadoveanu și Studenților din Capitala. Un automobil s-a lovit de un camion și a derapat de pe traseu.