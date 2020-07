IULIUS LANSEAZĂ UN NOU CONCEPT DE RETAIL: FAMILY MARKET, PROIECTE PERSONALIZATE PENTRU COMUNITĂȚILE ÎN EXPANSIUNE Experiența de doua decenii in dezvoltarea și operarea unor proiecte mixte de amploare a companiei IULIUS este sintetizata intr-un format de retail de mici dimensiuni, personalizat. Așa cum ii spune și numele, Family Market inseamna un loc in care ai acces la toate serviciile necesare, aproape de casa, punand accent pe eficiența, sustenabilitate și valorificarea timpului. Proiectele sunt dezvoltate in centrul unor zone cu densitați mari de populație și raspund nevoilor particulare ale acestora, oferind economie de timp, acces la servicii inexistente in arealul proxim, dar și un spațiu social. Formatul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

