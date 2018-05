Iulius Group da startul lucrarilor in Timisoara la cea mai inalta cladire de spatii de birouri din Romania in ansamblul Openville

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Iulius, a omului de afaceri iesean Iulian Dascalu, a anuntat demararea lucrarilor de constructie la cea mai inalta cladire de birouri din Romania. Imobilul va avea 27 de etaje, o inaltime de 155 de metri si va face parte dintr un ansamblu urbanistic in care se va investi 220 mil. euro, transmite…

- Companiile IULIUS si Convergys, furnizor global de servicii de outsourcing, au semnat un contract de inchiriere pentru un spatiu de birouri in ansamblul Openville Timisoara, cea mai mare dezvoltare cu destinatie mixta din vestul tarii. Convergys a inchiriat o suprafata de aproximativ 2.100 mp in United…

- vezi galeria Piata de spatii de birouri din Timisoara cunoaste o perioada de efervescenta, cu o cerere in crestere si sustenabila, care a stimulat, de asemenea, pipeline-ul cu noi proiecte ambitioase de cladiri moderne de birouri si mai ales eficiente energetic. In ceea ce priveste acest ultim aspect,…

- Proiectul mixt Openville Timișoara reprezinta o investiție in valoare de peste 220 milioane de euro, realizata de companiile IULIUS si Atterbury Europe. Prima etapa de dezvoltare va fi inaugurata in trimestrul patru al anului 2018 și include: 100.000 mp de birouri clasa A sub brandul United…

- Compania Iulius, controlata de omul de afaceri Iulian Dascalu, va finaliza in acest an o noua cladire de birouri in Timisoara, de 19.000 mp, si va incepe lucrarile la un alt centru, de 50.000 mp, in conditiile in care dezvoltatorul avea la finele anului trecut un portofoliu de 10 cladiri de birouri,…