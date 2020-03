Iuliu Winkler (UDMR): Fondurile UE trebuie utilizate eficient pentru gestionarea crizei economice

Fondurile Uniunii Europene trebuie utilizate eficient pentru gestionarea crizei economice, considera UDMR, care solicita Ministerului Fondurilor Europene si reprezentantilor Guvernului sa se implice imediat in dialogul institutional initiat de Comisia Europeana si, in acelasi timp, sa inceapa consultarile cu mediul economic pentru a putea folosi cat mai repede si cat mai eficient noile instrumente. "Salutam decizia Comisiei de a realoca fondurile din cadrul Politicii de coeziune, cu atat mai mult cu cat UDMR, in decembrie 2018, a formulat o propunere asemanatoare. Atunci, noi am solicitat redistribuirea…