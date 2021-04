Iuliu Stocklosa a fost desemnat noul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, in cadrul Adunarii Generale a membrilor Camerei, care a avut loc luni, conform unui comunicat remis AGERPRES.



Noul presedinte al Camerei bucurestene are o solida experienta antreprenoriala, dar si camerala. In 1990 a fondat compania East Electric, membra a Camerei de Comert inca de la infiintare. East Electric activeaza in principal in domeniul cercetarii-dezvoltarii si automatizarii si de-a lungul timpului, a realizat proiecte in domeniul auto, industria metalurgica, transporturi,…