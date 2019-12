Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu a implinit astazi 43 de ani, dar n-a apucat sa stea prea mult acasa cu cei dragi. A plecat și a ajuns deja la Sibiu pentru partida de sambata seara cu Hermannstadt. Directorul sportiv a explicat cum se simte inaintea meciului foarte important pentru Dinamo, in perspectiva play-off-ului,…

- Presedintele clubului Turris-Oltul Turnu Magurele, Madalin Ionita, adeclarat, miercuri, pentru sport.ro, ca este socat de ceea ce i s-a intamplat tehnicianului Marius Baciu, ridicat de trupele speciale de la meci. El a mentionat ca este exclus sa existe vreo legatura intre posibilele fapte ale lui…

- Presedintele AFC Hermannstadt, Iuliu Muresan, a declarat, joi, ca echipa antrenata de Eugen Neagoe va evolua pe teren propriu la Sibiu, incepand de la meciul cu CFR Cluj, din etapa a XVIII-a Ligii I, in jurul datei de 30 noiembrie, potrivit news.ro."S-au aprins toti cei patru stalpi de nocturna,…

- Eugen Neagoe (52 de ani) a semnat cu Hermannstadt și a anunțat ca meciul din etapa a 14-a din Liga 1, cu FCSB, se va juca pe noul stadion de la Sibiu. „Obiectivul e sa ramanem in prima liga. Cu siguranța mi-aș dori și alți jucatori decat cei pe care-i am acum. Dar in acest moment nu se mai poate face…

- Presedintele clubului Hermannstadt, Iuliu Muresan, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca antrenorul Costel Enache va rezilia contractul cu gruparea sibiana si ca pana marti urmeaza sa fie ales unul dintre cei 8 tehnicieni pe care ii are in vedere pentru conducerea bancii tehnice. "Costel…

