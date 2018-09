Presedintele CFR-ului, Iuliu Muresan, a prefatat intalnirea cu FCSB, de duminica, si, intr-o perioada tulbure la echipa, a anuntat ca Dan Petrescu e asteptat cu bratele deschise inapoi in Gruia.

Petrescu s-a dovedit a fi principalul argument pentru titlul castigat de CFR in sezonul 2017-2018. Dupa plecarea sa, Edi Iordanescu si Toni Conceicao nu au reusit sa obtina rezultatele dorite de club si haosul s-a instaurat la campioana Romaniei. In ultima sa interventie, Iuliu Muresan a recunoscut ca si-ar dori ca Petrescu sa se intoarca, dar ca nu s-a facut niciun demers oficial in acest sens:…