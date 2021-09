Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre derby-ul Dinamo - FCSB. Tehnicianul este de parere ca meciul va fi unul placut și miseaza pe un egal intre cele doua echipe in condițiile in care ambele echipe s-au intarit inaintea meciului. FCSB – Dinamo se joaca duminica, de la ora 21:00. Partida…

- FCSB - DINAMO. Roș-albaștrii au pierdut aproape 90% din marcatorii ultimilor 3 ani in derby-urile cu rivala din Ștefan cel Mare. Cele mai grele absențe sunt reprezentate de Tanase și Coman, care au inscris in aceasta perioada peste jumatate dintre reușitele roș-albaștrilor. Vicecampioana are probleme…

- Dinamo și-a prezentat azi noile achiziții, iar administratorul special, Iuliu Mureșan, a dat detalii despre ce urmeaza pentru „caini”. Plamen Iliev, Mirko Ivanovski, Catalin Itu și Catalin Țira au fost prezentați azi, dupa ce in urma cu o saptamana au fost prezentați Cosmin Matei, Gabi Torje, Constantin…

- Dinamo a anunțat astazi, prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, ca mijlocașul central Catalin Itu, dublu campion cu CFR Cluj, va evolua sub forma de imprumut in Ștefan cel Mare. Fotbalistul de 21 de ani, cotat de Transfermarkt la 1 milion de euro, a jucat puțin in acest sezon, iar șansele ca el sa…

- Iuliu Mureșan a fost prezentat oficial, miercuri, la Dinamo. Fostul președinte de la CFR Cluj și Hermannstadt a devenit numarul 1 in clubul intrat in insolvența. Alaturi de el, puterea de decizie va fi și in mainile administratorului judiciar, Razvan Zavaleanu. Funcția lui Mureșan are o alta denumire…

- Noul director executiv al FC Dinamo, Iuliu Muresan, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca are incredere ca alaturi de administratorul judiciar Razvan Zavaleanu, cu care a lucrat in perioada de insolventa la CFR Cluj, va reusi sa repuna societatea in circuitul economic mai devreme decat…

- Iuliu Mureșan a inceput deja lucrul la Dinamo, club care l-a numit in funcția de administrator special. Fostul conducator de la CFR Cluj a dezvaluit deja primele acțiuni pe care le-a facut la clubul din „Ștefan cel Mare”: a discutat cateva ore cu antrenorul Dusan Uhrin și le-a facut o vizita jucatorilor. …

- Iuliu Mureșan ar putea fi numit in cel mai scurt timp administrator special al clubului Dinamo, iar administratorul judiciar antamat este Razvan Zavaleanu, Dinamo e aproape sa bifeze o mutare total surprinzatoare. Iuliu Mureșan, fostul președinte al lui CFR Cluj, e la un pas sa bata palma cu echipa…