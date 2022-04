Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu (73 de ani), fostul fotbalist legendar al lui Dinamo, a analizat infrangerea „cainilor” cu FCU Craiova, scor 1-2, intr-un meci din etapa #4 a play-ou-ului Ligii 1. Dinamo a fost invinsa de Craiova, dupa ce atacantul Andrea Compagno a marcat golul de 2-1 in minutul 90+1. Dupa aceasta infrangere,…

- FCU Craiova s-a impus in fața lui Dinamo, 2-1, in „Ștefan cel Mare”, intr-o partida decisa in prelungiri de golul lui Compagno. Momentele tensionate din tribune și de pe teren nu au lipsit la ciocnirea dintre „caini” și olteni. Ce nu s-a vazut la TV in Dinamo - FCU Craiova 1-2: nervii jucatorilor au…

- Dinamo a pierdut la limita, in minutul 90+1, cu FCU Craiova, 1-2, și are șanse tot mai mici sa se salveze direct de la retrogradare. Deși a avut 1-0 din minutul 1, prin golul lui Irobiso, Dinamo nu a putut ține de rezultat, pierzand dupa golurile lui Huyghebaert (50) și Compagno (90+1). Dinamo, tradata…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au debutat cu o infrangere la zero in grupa 5-8 din Divizia A1. Trupa lui Lucian Zlotea a cedat cu scorul de 3-0 (25-18, 25-16, 25-12), la capatul unui meci dominat in totalitate de echipa gazda. Lugojul si-a demonstrat inca o data valoarea, dar si faptul ca este cea…

- Rapid și Dinamo au remizat, scor 1-1, in derby-ul bucureștean al rundei cu numarul 28 din Liga 1. Iuliu Mureșan, administratorul special al „cainilor” a comentat remiza de pe Arena Naționala. Mureșan este de parere ca echipa sa mertita sa caștige confruntarea cu giuleștenii și ca Dinamo a fost pagubita…

- Iuliu Mureșan, administratorul special al lui Dinamo, a anunțat in cursul zilei ca va continua in Ștefan cel Mare. Dupa 1-6 cu CSU Craiova, Peluza Catalin Hildan anunța triumfal plecarea din club a lui „Muri”, insa oficialul a fost intors din drum. „Iuliu Mureșan a plecat spre Cluj Napoca. Definitiv!”,…

- Dupa victoria categorica obținuta in Groapa, pe terenul rivalei Dinamo, pentru CSU Craiova urmeaza un nou derby al orgoliilor, de aceasta data poate mult mai aprins decat a fost cel din „Ștefan cel Mare”. Craiova lui Reghecampf se va duela pe teren propriu cu cealalta echipa din oraș, FCU Craiova, luni.…

- Iuliu Mureșan (68 de ani), administratorul special al lui Dinamo, a analizat la „rece” eșecul suferit in derby-ul cu FCSB, scor 0-3. Oficialul e dezamagit de capitanul Rauța, eliminat in prima repriza, și ii sugereaza lui Stoican sa schimbe tactica incepand cu urmatorul meci. „Meciul cu FCSB era important,…