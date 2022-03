Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Vasile Miriuța (53 de ani) catalogheaza situația de la Dinamo drept un „amatorism total”. Deunazi, Dusan Uhrin jr l-a inlocuit pe Flavius Stoican pe poziția de „principal” al echipei. Odata cu angajarea lui Dusan Uhrin jr, Dinamo a ajuns la antrenorul numarul 5 in acest sezon. ...

- Ioan Andone (61 de ani), fostul mare jucator și antrenor al celor de la Dinamo, a comentat, in exclusivitate pentru GSP.ro, evenimentele incredibile petrecute astazi la clubul din Ștefan cel Mare. Flavius Stoican și-a dat, in cele din urma, demisia, iar in locul sau urmeaza sa fie instalat Dusan Uhrin…

- Dupa o intreaga aventura, Flavius Stoican (45 de ani) a fost inlocuit cu Dusan Uhrin (54) la Dinamo. Iar administratorul special Iuliu Mureșan (68) ar putea parasi și el „haita”! CONTEXT: Stoican era ca și plecat de la Dinamo la orele pranzului. Insa liderii vestiarului au intervenit și l-au convins…

- Dupa ce a fost umilita de Craiova (1-6), la Dinamo au inceput ”epurarile”. Iuliu Muresan, cel care i-a facut vant lui Mircea Rednic, are bagajele facute, iar Flavius Stoican asteapta sa plece, in locul sau urmand sa vina cel mai probabil Dusan Uhrin jr.

- Flavius Stoican, noul antrenor al lui Dinamo, și Florin Raducioiu, noul team manager, au fost prezentați azi in cadrul unei conferințe de presa, care a avut loc la stadionul din „Ștefan cel Mare„. Ultima data la FCU Craiova (demis dupa 4 meciuri), Flavius Stoican a antrenat-o pe Dinamo mai intai intre…

- Flavius Stoican, 45 de ani, este noul antrenor al „cainilor roșii”, inlocuindu-l pe Mircea Rednic, mazilit de Iuliu Mureșan. Stoicanetti este la al 3-lea mandat al sau pe banca tehnica a bucureștenilor și are misiunea teribila de a-i scapa pe cei de la Dinamo de la retrogradare. ...

- Rocada Mircea Rednic - Flavius Stoican de la Dinamo a imparțit fanii fotbalului din Romania. 51% dintre cititorii GSP contesta decizia lui Iuliu Mureșan de a-l demite pe Rednic. Dupa anunțul de aseara al clubului din Ștefan cel Mare, GSP.ro a lansat un sondaj prin care a invitat cititorii sa raspunda…

- Flavius Stoican (45 de ani) este noul antrenor al lui Dinamo dupa ce l-a inlocuit pe Mircea Rednic. Tehnicianul nu a fost insa prima varianta a alb-roșilor, alte nume din fotbalul romanesc fiind dorite in „Ștefan cel Mare”. Iuliu Mureșan, administratorul special al celor de la Dinamo, a dezvaluit ca…