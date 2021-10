Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a terminat la egalitate pe teren propriu cu Rapid, scor 1-1, in etapa a 13-a din Liga I, intr-un meci in care giuleștenii au egalat in primul minut de prelungiri, iar dinamovistul Rauța a acuzat probleme respiratorii și a fost scos cu ambulanța de pe teren. Dinamovistii au deschis scorul prin…

- LPF a anunțat astazi programul etapei #12 din Liga 1, prima dupa meciurile echipei naționale. Capul de afiș al rundei e reprezentat de meciul dintre CFR Cluj și Rapid. Runda va fi deschisa de Dinamo, care va incerca sa obțina prima victorie de la revenirea lui Mircea Rednic. Roș-albii au meci la Mediaș,…

- Etapa a 11-a a Ligii I a inceput vineri, 1 octombrie, cu meciul CS Mioveni – FC Argeș, și s-a incheiat luni, 4 octombrie, cu meciul Academica Clinceni – FC Botoșani. Derby-ul rundei a fost partida dintre FCU Craiova și CS Universitatea Craiova, scor 0-2. Programul etapei a 11-a din Liga 1 Vineri, 1…

- Dinamo București a anuntat, vineri, ca Mircea Rednic a revenit în funcția de antrenor al echipei, el semnând un contract valabil pâna la sfârsitul acestui sezon, cu optiune pentru înca un sezon."Mircea Rednic a semnat în aceasta dimineata, la sediul clubului,…

- Rapid joaca acasa cu FC Voluntari, de la ora 20:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #10 Rapid - FC Voluntari, live de la 20:00 Click AICI pentru live+statistici! RAPID: 31. H. Moldovan - 77. Belu, 30. Dandea, 27. Dr.…

- Iuliu Mureșan, administratorul special de la Dinamo, a anunțat ca Sorin Colceag (49 de ani) va antrena echipa in urmatoarele etape. Dinamo a fost refuzata de Mircea Rednic, care nu vrea sa colaboreze cu Mureșan, și de Poenaru, care avea deja o ințelegere verbala cu Gaz Metan. ...

- Rapid continua sa-și doreasca intarirea lotului. Giuleștenii il au in vizor pe Razvan Onea (23 de ani), de la Politehnica Iași. Jucator pe care Daniel Pancu l-a propus la naționala de tineret cand antrena in Copou. Deși are un inceput de sezon care a depașit toate așteptarile, cu 16 puncte obținute…