Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria democratica a guvernarii din Romania, Bacaul are șansa de a da doi miniștri in același guvern. Liderul PNL Bacau, Mircea Fechet, și cel al PSD, Dragoș Benea, par a fi in carți pentru a fi numiți miniștri in noul guvern condus de Marcel Ciolacu, dupa ”rotativa”. Daca Fechet…

- Antrenorul Cristi Popovici ramane pe banca tehnica a CSM Bacau și in sezonul 2023-2024, la finalul caruia iși dorește sa readuca Bacaul in eșalonul secund Divizionara C CSM Bacau și-a stabilit data reunirii lotului: 3 iulie. Iar antrenorul Cristi Popovici și-a trașat deja obiectivul personal: promovarea…

- Gheorghe Donici, Emil Rebreanu și Mihail Vagaunescu sunt legați etern de Bacau prin eroism și sacrificiu. Dar moștenirea lor este și mai importanta, prin ecoul pe care viața lor și acum il trimite spre noi. Cu fruntea plecata in fața monumentelor ce-i cinstesc, cu mintea deschisa spre sensurile inalte…

- Intr-o discuție en-passant și in contradictoriu avuta recent cu un cunoscut despre echipa naționala de fotbal a Romaniei, acesta m-a intrebat cat de mult imi iubesc țara. Interogația a cazut din senin. Raspunsul meu, in schimb, unul dat mai degraba in gluma decat in serios („patria mea este Bacaul”)…

- Bacaul a intrat in linie dreapta cu derularea investitiei hulita acum de majoritatea bacauanilor: pistele pentru biciclete. Unii sunt impotriva dintr-un conformism specific provincialului, – asta ne mai trebuia, cand n-avem apa, caldura, iar pensiile și salariile nu mai cresc, alții o supun criticii…

- Saptamana aceasta a fost inaugurata, la Onești, o fantana arteziana muzicala. Autoritațile locale au instalat un sistem modern, care permite controlul individual al jeturilor de apa și iluminarea acestora prin intermediul proiectoarelor cu led de mare intensitate. Aceste proiectoare permit ajustarea…

- Florin Ursache, creator digital și o persoana destul de cunoscuta in mediul online, a fost zilele trecute in Bacau. Cum a vazut un ialomițean (e din Slobozia) orașul nostru, vedeți in randurile de mai jos: “Ultima oara cred ca am fost aici acum vreo 25 de ani. Sincer sa fiu, nu imi mai aduc aminte […]…

- Dupa ce furia comunista inarmata cu buldozere si basculante a pus la pamant strazi si chiar cartiere intregi, in numele modernizarii si asigurarea fondului locativ pentru miile de cetateni atrasi de mirajul industrializarii din satele judetului, stergand orice urma si parfum din Bacaul de altadata,…