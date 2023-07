Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre americani sunt sub cod roșu de canicula. Din Florida pana in California și pana in nord, in statul Washington de la granița cu Canada, temperaturile bat toate recordurile.

- In Italia, guvernul a emis o alerta de cod rosu de canicula, inaintea celei mai fierbinti saptamani inregistrate in peninsula pana acum. Autoritatile ii sfatuiesc pe cei care se afla in zonele afectate de temperaturile extreme sa evite expunerea directa la soare intre orele 11:00-18:00 si sa aiba grija…

- Joi, 13 iulie, va fi cea mai calda zi a anului 2023, potrivit datelor furnizate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) pana la acest moment. Temperaturile ce se vor resimți in țara vor depași 40-42 grade Celsius. Cu ce fenomene ne vom confrunta in urmatoarele ore. Joi, cea mai calda zi din…

- A fost cea mai calda luna iunie din istorie, anunța Organizația Meteorologica Mondiala, iar temperaturile-record vor continua și in iulie, consecința directa a schimbarilor ireversibile de clima. Și in Romania urmeaza al treilea val de canicula, cu maxime de 40 de grade Celsius la mijlocul saptamanii.

- Luni, temperatura medie globala a atins 17,01 grade Celsius, cea mai ridicata temperatura de la inceputul inregistrarilor meteorologice. Marți, temperatura a urcat și mai mult, ajungand la 17,18 grade Celsius.

- Aceasta saptamana a inregistrat doua recorduri succesive de temperatura in istoria masuratorilor meteorologice – dupa ce luni a fost inregistrata drept cea mai calda zi, marți a intrecut-o deja, iar specialiștii spun ca astfel de recorduri constante vor deveni o noua realitate, scrie CNN.

- Mark Zuckerberg (39 de ani) și Elon Musk (51 de ani), doi dintre cei mai bogați oameni ai planetei, s-ar putea infrunta in ring, intr-o lupta demonstrativa. Ceea ce parea la inceput doar o gluma intre doi bogatași, un schimb amical de replici pe Twitter, s-ar putea transforma intr-un eveniment grandios. …

- Astazi discutam despre primul val de canicula din aceasta vara, iar in acest sens avem in vigoare și o informare meteorologica valabila pana maine seara. Se anunța, așadar, o vreme calda in toata țara, iar in orele amiezii in vestul și sudul teritoriului … atenție, temperaturile vor ajunge la 35 de…