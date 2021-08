Iulie 2021 - cea mai caldă lună înregistrată vreodată pe Terra ​Luna iulie 2021 a fost luna cea mai calda înregistrata vreodata pe Terra, a anunțat vineri Agenția naționala oceanica și atmosferica din SUA (NOAA), subliniind rolul schimbarilor climatice în acest nou record, relateaza AFP.

&"Aici, primul loc este cel mai rau&", a declarat într-un comunicat seful NOAA, Rick Spinrad. &"Luna iulie este în general luna cea mai calda a anului, dar luna iulie 2021 s-a autodepasit, devenind luna iulie si în general luna cea mai calda înregistrata vreodata&", a adaugat el.



&"Acest nou record se adauga traiectoriei îngrijoratoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

