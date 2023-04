Stiri pe aceeasi tema

- Roberto, unul dintre cei mai controversați concurenți din casa Mireasa, acuzat de fosta iubita ca nu și-ar fi asumat rolul de tata, e convins ca iși va intalni sufletul pereche in Casa ”Mireasa”. Ce parere are tanarul in varsta de 23 de ani despre Iuliana, noua concurenta.

- La finalul emisiunii, Iuliana a fost imbrațișata de mame și restul concurenților au venit sa o cunoasca pe noua concurenta. In timp ce doamna Ana ii prezenta casa Mireasa, Roberto a venit aproape de Iuliana și a intrebat-o daca ii place puiul cu ciuperci.

- Zain a intrat in competiție in urma cu o saptamana și este implicat intr-un conflict cu Mihai, dupa ce noul concurent pe seama sa. Hatice a intervenit și și-a aparut iubitul, ceea ce a adus noi tensiuni in casa Mireasa.

- Giulia și Roberto au decis sa se cunoasca mai bine, iar legatura lor a devenit și mai stransa, dupa ce, in urma cu doua zile, concurenta s-a simțit rau. Bunica Livia l-a atenționat pe Roberto, spunandu-i ca se grabește in privința Giuliei.

- La petrecere, Roberto a inventat un joc al intrebarilor și concurenții au fost cei care au dat raspunsuri neașteptate. Irina a fost intrebata daca l-ar sarutat pe Bogdan in caz ca ar reveni in competiție, iar raspunsul ei a fost unul pozitiv și a marturisit ca ar forma și un cuplu cu el.

- Hatice a povestit mai multe lucruri care s-au intamplat in viața ei inainte de intrarea in competiție. Aceasta a fost abuzata in copilarie, a fost parasita de tatal ei dupa divorțul de mama sa, apoi a urmat o perioada in care a avut o relație cu un proxenet. Concurenta neaga acuzațiile care i s-au adus…

- In ediția din data de 31 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, dupa petrecerea de sambata, Irina era convinsa ca nu are nimic in comun cu Andrei. Concurenta și-a indreptat atenția catre Bogdan.

- Fanii emisiunii Mireasa știu ca Dima nu știa pe cine sa aleaga dintre Denisa și Sabrina. Concurenta nu a mai rezistat și i-a facut cateva reproșuri barbatului. Ce a deranjat-o cel mai mult pe blondina.