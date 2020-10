Iuliana Tudor vine cu "Vedeta populară" la TVR 1 - sezonul 5 Emotia neprevazutului caracterizeaza editiile acestui sezon, inregistrat in conditii speciale. Iuliana Tudor ne invita sa urmarim un sezon "de linia intai", din 11 octombrie, in fiecare duminica seara, la TVR 1. 2020 este un an atipic. Un an dificil pentru toata lumea. Un an in care am fost nevoiti cu totii sa ne adaptam unei noi realitati - mai dura, mai plina de neprevazut si de teama. Si totusi, "the show must go on", cu atat mai mult cu cat stirile ingrijoratoare si previziunile nu tocmai optimiste au nevoie si de programe care sa contrabalanseze starea romanilor, sa le aduca bucurie in suflet… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frankfurter Allgemeine Zeitung: Pentru cartile de istorie: Cum a devenit un german primar in Romania. FAZ noteaza ca in 2003, cand s-a mutat in Timisoara, Dominic Samuel Fritz nu stia o boaba romaneste. Acum este primarul orasului. Cum a reusit? "Ati scris istorie", le-a strigat primarul nou ales sustinatorilor…

- Jurnalistul Silviu Manastire publica pe pagina de Facebook a emisiunii ”Dosar de politician” o serie de fotografii care demonstreaza legatura lui Silviu Mototolea cu clanul Duduienilor. Acesta fusese numit in conducerea uneia dintre cele mai respectate instituții de stat din Romania – Romfilatelia…

- ​Premierul Ludovic Orban nu vede în acest moment vreo problema în organizarea alegerilor locale în septembrie, susținând ca în acest moment s-a reușit oprirea creșterii numarului de noi cazuri de coronavirus. ​„Daca ne uitam la evoluția din ultimele doua saptamâni,…

- Daniela Gyorfi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este o prezența constanta pe scenele și in topurile din Romania de zeci de ani. Vedeta este implinita pe toate planurile. Are o fetița superba și se iubește cu un nume greu din industria muzicala de mai bine de 15 ani, insa nu este casatorita. Daniela…

- Echipa emisiunii "Vedeta populara" filmeaza, in aceasta perioada, sezonul 5 al productiei, respectand restrictiile impuse in situatia actuala. Cel mai... popular concurs de talente din Romania va reveni la TVR 1 din toamna, cu multi concurenti de 16 ani. In aceste zile, studioul 3 al Televiziunii Romane…

- Dupa vacanța forțata impusa de autoritați in contextul epidemiei de coronavirus din Romania, iata ca a venit și momentul ca romanii sa se bucure de vacanța, in adevaratul sens al cuvantului!