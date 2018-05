Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de televiziune Iuliana Tudor a dezvaluit cați copii a creștinat pana in prezent. Iuliana Tudor a trait cu mari emoții creștinarea finuței sale, Antonia Georgia, care a avut loc in weekend . La eveniment, vedeta de televiziune a fost vizibil emoționata și a ales sa poarte o ținuta alba,…

- Cantareața de muzica populara nu va mai aparea in emisiunea pe care Iuliana Tudor o modereaza la Televiziunea Naționala. Ea a fost eliminata din juriu, iar cand a fost intrebata de motiv, a luat foc. Cantareața de muzica populara Laura Lavric a facut parte din juriul emisiunii ”Vedeta populara”. In…

- Cardi B a aparut la Saturday Night Live și le-a facut tuturor o surpriza. Vedeta purta o salopeta alba, iar ținuta ii scotea in evidența burtica. Era evident ca este vorba despre o sarcina. Se pare ca rapperița este insarcinata in cinci luni. Ea va deveni pentru prima data mamica. Este logodita…

- Iuliana Tudor și-a cunoscut soțul in urma cu peste 20 de ani, la slujba de Inviere. Vedeta l-a abordat pe acesta in cel mai neașteptat mod. Iuliana Tudor este una dintre cele mai de succes prezentatoare de la Televiziunea Naționala. Vedeta este casatorita cu Razvan , impreuna cu care are un baiat, Tudor.…

- Slujba de Inviere a Domnului, oficiata de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Parinte Daniel - in transmisiune directa de la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, la TVR 1 sambata, 7 aprilie, in editia speciala Universul credintei De 18 ani, Iuliana Tudor,