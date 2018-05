Iuliana Tudor, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din Romania, a lansat o scrisoare deschisa pe pagina sa de Facebook, in amintirea celui care a fost și va ramane -OMUL Cristian Țopescu. Domnule Țopescu, …domn, așa cum ați fost toata viața, asa cum m-am adresat dumneavoastra intotdeauna, deși mereu ma invitați sa va spun pe nume. Ați plecat…e gol tare in urma pentru familie, pentru breasla, pentru toți romanii. Am pierdut cu toții un Om bun și un Profesionist rarisim! Pentru ca așa ați fost! Am pierdut cu totii pe cel mai apropiat comentator, care ne-a adus in case prin comentarii…