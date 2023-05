Stiri pe aceeasi tema

- Cu bagajele la ea și cu multa adrenalina, Irina Fodor a anunțat startul unei noi aventuri americane: „In departare se arata… Drumul Soarelui! Columbia, Ecuador și Argentina, sa ne așteptați cu aventuri, legende și povești de povestit nepoților! Dragilor, pentru noi, in cateva zile, incepe America Express!…

- Au fost anunțate cele noua echipe care vor participa la cel mai dur reality show, America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. Printre concurenți se numara și Iuliana Pepene alaturi de Sonia Simionov. Poate va intrebați cum se pregatește indragita prezentatoare TV inainte de competiție, astfel ca paparazzii…

- Noua perechi de vedete sunt gata sa porneasca in cateva zile pe Drumul Soarelui, o noua aventura la capatul lumii oferita de show-ul TV de la Antena 1, America Express. Cine sunt Iuliana Pepene si Sonia Simionov de la America Express 2024. Vedetele Antenei, pregatite pentru show: „Ambitia nu ne lipseste”. …

- Cine sunt Laura Giurcanu si Sanziana Negru, noile concurente de la America Express 2024. Doar cateva zile ii despart pe cei care au acceptat provocarea de plecarea pe Drumul Soarelui. Noul sezon ii va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, un traseu dificil la capatul caruia așteapta un premiu in…

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov sunt doua dintre concurentele noului sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Cele doua iși doreau de foarte mult timp sa participe in emisiunea difuzata pe Antena 1, iar asta pentru ca ameble sunt personalitați puternice. Ei bine, anunțul a fost facut chiar de catre…

- Alexia Eram și fratele ei, Aris Eram, participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Pe rețelele personale de socializare, influencerița a transmis un mesaj emoționant, dupa ce a anunțat ca va merge in emisiunea de pe Antena 1. Iata ce a postat iubita lui Mario Fresh pe Instagram!

- Sezonul 6 America Express se apropie cu pași repezi. 9 perechi de vedete sunt pregatite sa porneasca in aventura vieții lor in cel mai provocator reality show din Romania. America Express ii va duce pe concurenți pe Drumul Soarelui, ce trece prin Columbia, Ecuador și Argentina. In curand, la Antena…