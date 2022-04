Stiri pe aceeasi tema

- Un spectator a folosit spray lacrimogen in timpul unui concert din București, provocand panica printre participanți. Mai multe persoane au fost evaluate medical chiar la fața locului, iar una dintre ele a ajuns la spital, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Incident grav in timpul unei intervenții chirurgicale, la spitalul ORL Dorin Hociota din București. Masa pe care se afla o pacienta s-a rasturnat.Incidentul a avut loc vineri, in timpul unei operații. Din primele informații se pare ca masa, pusa in funcțiune de aproximativ o luna, inca in garanție,…

- Mihnea Nastase s-a casatorit cu aleasa lui, Corina Corolevschi, in toamna anului trecut. Acum, la jumatate de an de la nunta, fiul cel mic al lui Adrian Nastase și soția lui par la fel de fericiți impreuna, iar viața lor nu s-a schimbat prea mult. Paparazzii SpyNews.ro i-au surprins impreuna pe cei…

- Etapa 26 din Liga 1 readuce in prim plan orgoliile celor doua formații din Banie. Astfel, Universitatea Craiova primește astazi, de la ora 19.55, vizita concitadinei FCU. Disputa de pe stadionul „Ion Oblemenco“ va fi arbitrata de Marcel Birsan (București), ajutat de asistenții Radu Adrian Ghinguleac…

- Mirela Vaida a atras atenția cu cea mai recenta postare facuta pe contul ei oficial de Facebook. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a vorbit despre operațiile estetice.In varsta de aproape 40 de ani, Mirela Vaida e cantareața, actrița, dar și prezentatoare de televiziune. Apare aproape zilnic pe micul…

- BERBEC- Este o zi buna pentru planuri de viitor. Daca va ganditi de mult timp sa va schimbati locul de munca sau sa va mutati cu traiul, e timpul sa faceti primul pas.TAUR- Va trebui sa luati decizii importante.

- Un incident fara precedent a avut loc duminica, in timpul Sfintei Liturghii, la Catedrala Patriarhala din București. Un barbat a patruns in timpul slujbei, perturband actul religios, și a inceput sa vorbeasca, in timp ce diaconii slujeau. Incidentul a avut loc la scurt timp dupa predica susținuta…