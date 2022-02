Stiri pe aceeasi tema

- „Stand-up Revolution”, prima emisiune televizata de stand up, in care patru nume cu greutate planuiesc sa descopere viitoarea mare senzație din domeniu va avea premiera pe 16 februarie, la Antena 1. Prezenți pe scenele de stand-up inca de la apariția fenomenului in Romania, cei patru jurati ai show-ului…

- Mirela Vaida a anunțat cu ce afecțiune rara se confrunta cei trei copii ai sai. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a dezvaluit și care a fost diagnosticul pus de medici pentru micuți. Mirela Vaida are trei copii, iar aceasta s-a ingrijorat cand a vazut ca aceștia au o problema medicala. Prezentatoarea…

- Dani Oțil a povestit in emisiunea de la Antena 1 cum a reacționat dupa ce a primit factura la curent. Prezentatorul TV a luat deja masuri, dupa ce a fost nevoit sa scoata o suma considerabila din buzunar pentru energia electrica. Facturile la curent și gaze au dat multe batai de cap romanilor, dupa…

- Aflata de ani buni intr-o criza a angajatilor, Romania are acum in fata inca o provocare: Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care ar trebui sa construiasca sute de kilometri de autostrazi si sute de scoli, sa reabiliteze mii de cladiri si zeci de spitale.

- Ema Schweninger, 34 de ani, jurnalista de televiziune care s-a ocupat de domeniul Sanatate timp de aproape 10 ani la patru posturi TV importante, a anunțat luni, 3 ianuarie, pe pagina de Facebook, ca din decembrie 2021 a devenit consiliera ministrului PSD al Sanatații, Alexandru Rafila. „Sunt consilier…

- Pe Razvan Simion il cunoaște toata lumea, insa puțini știu ca prezentatorul de la Antena 1 are o sora. In ediția de astazi a emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, vedeta i-a transmis un mesaj Ancai, fiind ziua sa de naștere. Aproape in fiecare zi, Razvan Simion apare pe micul ecran de ani de zile și…

- Luni, 29 noiembrie 2021, la 28 de ani de la lansarea Antena 1, romanii au din nou ocazia sa demonstreze ca sunt de neoprit, spunand „Ajut eu!” si transformand dorintele in realitate. Antena 1 devine din nou puntea dintre romanii care indraznesc sa viseze și cei care vor sa ajute.