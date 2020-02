Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii de la munte au pregatit deja pentru Valentine’s Day oferte cu cine romantice, mic dejun la pat sau petale de trandafiri presarati in camere. Sarbatoarea iubirii este intr-o zi de vineri, prin urmare hotelierii au pregatit sejururi pentru trei zile. Prețurile sunt in funcție de locație și…

- "Fie ca vreti sa-i faceti persoanei iubite o surpriza de Valentine’s Day sau Dragobete, sa oferiti un cadou frumos de Martisor, sa mergeti impreuna cu cei mici intr-o calatorie in perioada vacantei de primavara sau de Rusalii sau pur si simplu mergeti intr-o deplasare in interes personal ori de serviciu,…

- Transportatorul aerian national Tarom lanseaza de Valentine’s Day si Dragobete prima oferta din 2020, cu bilete de la 119 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, bilete ce pot fi achizitionate de azi si pana pe 12 februarie.

- "In perioada 16 ianuarie 2020 – 12 februarie 2020, Tarom da startul unei oferte cu tarife dintre cele mai atractive catre destinatiile dorite si punem in vanzare bilete de avion incepand de la 119 euro dus-intors (cu toate taxele incluse)", anunta compania. Astfel, la tarife de la 119 euro, dus-intors,…

- Pauza: Spania – Romania 4-0. Cineva sa arunce prosopul! Min. 45, 4-0: Gerard Moreno a patruns pe dreapta și a vrut sa paseze in care, dar Rus a intervenit prin alunecare și a trimis balonul in propria poarta. Min. 43, 3-0: Gerard Moreno a realizat dubla cu un șut de pe linia de 6 metri, dupa o pasa…

- Tricolorii au ratat calificarea la Euro 2020 prin preliminariile clasice, așa ca meciul de luni, de la Madrid, e doar de palmares. Va fi ultimul joc al lui Cosmin Contra ca selecționer. Cine vine pentru a pregati play-off-ul din Liga Națiunilor? Tricolorii au ajuns duminica seara la Madrid, dupa un…

- In aceste zile se joaca ultimele doua runde pentru preliminariile Euro 2020, din care se califica la turneul final cate doua echipe. Ultimele patru calificate vor fi furnizate prin barajele Ligii Natiunilor pentru fiecare esalon valoric. Reamintim, echipa Romaniei are nevoie de victorie in meciul…

- FRF anunta ca Metrorex a prelungit programul de circulatie a trenurilor de metrou in seara meciului cu Suedia, vineri spre sambata, pana la ora 00.30, anunta NEWS.ro.Romania va intalni Suedia, vineri, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, in penultimul meci pe care il va juca in Grupa F a preliminariilor…