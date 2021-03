Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu aduce in fața fanilor sai primele delcarații despre sarcina. Cunsocutul model a fost suparat de unele intrebari sensibile pe care le-a primit imediat dupa marele anunț. Ce se intampla cu vedeta? Gabriela Prisacariu, deranjata de intrebarile fanilor. Ce spune vedeta despre sarcina?…

- Vica Blochina a trecut prin momente grele, luni, atunci cand a fost implicata intr-un accident teribil, pe care chiar ea l-a provocat, așa cum a precizat. Vedeta a avut nevoie de ingrijiri medicale și a ajuns la spital. Acum, dupa ce a fost externata, vedeta a facut și primele declarații despre starea…

- O zi tare grea și importanta a fost astazi pentru Oana Roman. Vedeta de la Antena Stars și Marius Elisei au divorțat in mod oficial la notar. Catinca Roman face primele declarații dupa ce sora și cumnatul sau și-au spus adio. Ce a declarat vedeta la ”Showbiz Report”?

- Iasmina Halas este din nou o femeie singura și disponibila. Vedeta a facut primele declarații, la Antena Stars, dupa desparțirea de iubitul pe care multa vreme l-a ținut secret. Blonda nu se afla deloc intr-o pasa buna a vieții.

- Andi Constantin este Noul Burlac de la Antena 1. Fosta ispita de la Insula Iubirii a facut primele declarații despre cum ar trebui sa fie femeia pe care o va alege sa ii devina partenera, in noul show, ce va ivepe in curand.„Femeia care imi va deveni soție trebuie sa fie foarte rabdatoare, foarte ințelegatoare,…

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!