Iuliana Dobrin pleaca de la conducerea Administratiei Fondului Imobiliar SRL Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații de la Metrorex se pregatesc sa intre in greva dupa ce negocierile pentru Contractul Colectiv de Munca 2023-2024 au eșuat. Conducerea USLM (Unitatea – Sindicatul Liber Metrou) a informat membrii sai cu privire la oferta de creștere salariala facuta de Metrorex. Angajații de la Metrorex amenința…

- Bulgaria este pe ultima suta de metri a drumului spre zona euro, a afirmat Iliya Lingorski, membru al Consiliului de Administratie al BNB (Banca Nationala a Bulgariei), in timpul unui forum dedicat avantajelor adoptarii euro pentru economie si afaceri, transmite Novinite, conform Agerpres."In virtutea…

- Numele acesteia circula de mai multe ore in presa economica, dupa care grupul media a confirmat plecarea. ”(Va fi) o placere sa lucrez cu Linda pentru a transforma aceasta platforma in X, aplicatia universala”, scrie omul de afaceri intr-un mesaj postat pe reteaua de socializare pe care a cumparat-o…

- Acționariatul lui Dinamo s-ar putea modifica in perioada urmatoare. Din informațiile obținute de Gazeta Sporturilor, un grup de suporteri negociaza cu Nicolae Badea preluarea unei parți din acțiunile deținute de fostul șef al „cainilor”. Fanii lui Dinamo, negocieri cu Nicolae Badea Fostul președinte…

- ”Bittnet Group (BNET), companie romaneasca de IT, isi continua transformarea si consolidarea pe piata romaneasca de IT. Actionarii Bittnet Group au aprobat numirea a doi profesionisti, cu peste 20 de ani de experienta in management financiar, respectiv Anca Manitiu, CFO Impetum Group, si Rudolf Vizental,…

- Un numar de 12 persoane se afla pe lista candidatilor propusi ca membri ai Consiliului de Administratie al producatorului de aluminiu Alro Slatina, evaluat la 1,2 mld. lei de investitori. Acestia vor fi alesi de actionari in Adunarea Generala Ordinara din 25 aprilie 2023, potrivit zf.ro. Unul dintre…

- Federația Romana de Handbal pregatește strategia pentru urmatorii 10 ani. In anul 2022, Romania avea oficial 267 de cluburi afiliate la FRH și 6.284 de sportivi. In ședința Consiliului de Administrație de vineri 21, aprilie, președintele FRH, Constantin Din, va prezenta și supune la vot „Strategia…

- Consiliul de administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) indica deficitul bugetar și politica fiscala la capitolul incertitudini și riscuri, conform minutei ședinței de politica monetara din data de 4 aprilie. „Incertitudini și riscuri mari raman asociate insa și conduitei politicii fiscale,…