- Aura B lanseaza single-ul “En tu mirada”, in colaborare cu Alex Mica. Piesa este compusa de Aura impreuna cu Alin Radu si beneficiaza si de un videoclip regizat de Alex Marica (Calatorie Magica). “Imi place foarte mult limba Spaniola si muzica latino, in general, de aceea am vrut neaparat sa fac o astfel…

- Bianca Pop continua sa uimeasca! Recent, fosta ispita de la „Insula iubirii” a anunțat ca vrea sa faca un pas uriaș in cariera ei: sa se lanseze in muzica. Mai mult, a dat și detalii despre proiectul ei.

- Billie Eilish a revenit cu single-ul “my future”, proiect despre care a declarat intr-un email trimis catre fani: “am scris melodia la inceputul carantinei si este personala si speciala pentru mine. Acel moment a fost exact unde eram psihic – increzatoare, entuziasmata, introspectiva. Recent, la nivel…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- Dupa ce a alinat inimile ranite cu „Ce va ramane din noi”, o piesa ce pune in versuri povestea unei relații de dragoste incheiate, Ellie White lanseaza „Obsesia”, un single despre iubirea care plutește in aer. Atunci cand iți gasești jumatatea, simți ca prinzi aripi și fiecare gand zboara catre ea,…

- Un nou proiect muzical dance electronic se lanseaza astazi – Bastard!, iar single-ul de debut se numește ”F..k That”. Piesa a fost produsa de Bastard!, iar muzica și versurile ii aparțin lui Minelli. Mesajul lui Minelli fața de cei care asculta piesa este de empowerment, de a avea incredere in sine…

- O piesa pop despre energia pe care dragostea o creeaza in jurul persoanei iubite, “Aura” este cea mai recenta piesa impartasita de Serena. Serena a debutat in industria muzicala in urma cu 7 ani, atunci cand a inceput sa inregistreze si incarce pe retelele de socializare coveruri de piese autohtone…