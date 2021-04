Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul inregistrat atat pe radio, cat și pe platformele digitale, cu single-ul Cum era, Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost lansata exclusiv pe digitale timp de o saptamana,…

- Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost compusa și produsa de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane. „M-am gandit la Delia inca de cand am scris…

- Antonia a lansat astazi o noua piesa in limba romana, cu un vibe de vara. Ea se numește „Imi placi tu” și suntem siguri ca o vei asculta pe repeat. „Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn... View Article

- Minelli vorbește despre o relație de dragoste care ranește și provoaca amintiri greu de uitat, ce duc treptat la razbunare, in cel mai nou single, Rampampam. Piesa a fost compusa de Minelli și Viky Red, scrisa de Minelli și produsa de Viky Red. “Așteptam cu nerabdare lansarea piesei și ma bucur ca in…

- Moonlight și Dayana prezinta Loca, o noua colaborare a artiștilor, care aduce un aer dance-oriental, pe o producție slap house. Piesa a fost compusa de Moonlight si Diana Sturza, versuri scrise de Diana, iar producția a fost realizata de Moonlight. Clipul, plin de culoare și dinamism, a fost regizat…

- ,,Tu” se numește piesa dedicata tuturor mamelor și femeilor importante din viața noastra care, cu zambetul lor, ne ajuta sa vedem viața cu alți ochi, mai plini de iubire. ,,Versurile piesei le-am scris impreuna cu mama. Ea ma invața, in fiecare zi, ce inseamna sa fii femeie și care ar trebui sa fie…

- Vera lanseaza prima piesa din acest an – “Ma arunci spre nori”. Asa cum ne-a obisnuit, artista din Republica Moldova pune povesti de dragoste pe note muzicale si transmite sentimente puternice prin intermediul muzicii. Muzica si versurile sunt realizate de catre Vera, impreuna cu Vlad Isac si Vasile…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de „look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si... View…