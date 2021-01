Iuliana Beregoi, artista fenomen care ocupa primele locuri in topuri cu muzica sa si cu filmele in care este protagonista

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța vreme foarte rece in primele zile ale acestei saptamani, apoi in intervalul 22-24 ianuarie se incalzește. Dupa 25 ianuarie temperaturile scad din nou, dar nu vor fi maxime negative. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pe regiuni din țara pana in…

- Primaria municipiului Alba Iulia va demara procedura de taxare pentru parcarile cu plata din oraș. Regulamentul parcarilor publice va intra in vigoare incepand cu data de 18 ianuarie 2021. Masura vine dupa ce aplicarea taxarii parcarilor a fost amanata de mai multe ori din cauza pandemiei de coronavirus.…

- Piesele lansate de artiștii Global Records – 42 de saptamani #1 in topul Media Forest 2020 a fost un an plin de provocari, in care artiștii s-au reinventat și au gasit soluții pentru a fi in continuare aproape de fani prin creațiile lor. Muzica nu a incetat sa se faca ascultata și sa le aduca oamenilor…

- La sfarșitul lunii noiembrie, Gina Matache, mama Deliei, a fost spitalizata. In mediul online, interpreta de muzica populara a publicat atunci o fotografie pe care a scris: „Na belea!!!”. Ulterior, cantareața a dezvaluit ca s-a operat de glanda tiroida. „Nu am pațit nimic, doar m-am operat de glanda …

- Global Records investește in permanența in calitatea producțiilor muzicale pe care le lanseaza și aduce in fața publicului artiști și autori tineri, cu viziune, extrem de creativi și talentați. Piesele și proiectele acestora sunt primite cu apreciere și entuziasm de catre ascultatori și au succes in…

- Andrei Ștefanescu și soția lui au divorțat in luna septembrie, dupa 7 ani de relație și un an de cand s-au casatorit civil. Artistul a facut primele declarații, pe contul lui de socializare. Cei doi au impreuna un baiețel.„Dragii noștri, dupa cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din…

- Belgia ar putea ramane fara paturi la unitatile de terapie intensiva in doua saptamani daca numarul persoanelor din spitale va continua sa creasca in ritmul actual, a declarat luni un oficial, potrivit Reuters.Tara cu 11 milioane de locuitori, Belgia are a doua cea mai ridicata rata de infectare…

- Cristina Neagu și colegele sale au fost repartizate intr-o grupa dificila, alaturi de selecționatele Norvegiei, Germaniei și Poloniei. Sistemul de desfașurare este cel clasic: tricolorele sunt obligate sa incheie pe unul din primele trei locuri seria pentru a urca in Grupa Principala, iar apoi trebuie…