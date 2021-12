Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a transmis un mesaj in timp ce fostul ei soț se afla in centrul unui scandal de neimaginat. George Burcea a rabufnit intr-un LIVE și a instigat la violența domestica . In timp ce George Burcea se afla in mijlocul unui scandal monstru, Andreea Balan sta departe de acest subiect. Artista…

- Lidia Buble a plecat din Bucuresti, dupa ce a fost trimisa in judecata pentru mituirea a doi politisti. Cantareata a postat mai multe mesaje pe Instagram, printre care cateva foarte emotionante. Artista nu este in cea mai buna forma, chiar daca se bucura de succes la Asia Express si e in plin proces…

- O judecatoare din Los Angeles a decis, vineri, sa puna capat tutelei prin care tatal lui Britney Spears a controlat mai multe aspecte ale vieții cantareței americane, in ultimii 13 ani, relateaza BBC . Decizia instanței are efect imediat. Intr-un mesaj publicat pe Instagram, Britney le-a transmis celor…

- In seara aceasta, 10 noiembrie, Adda va lansa o melodie noua. Pana atunci, pe Instagram, cantareața a facut dezvaluiri despre cum i-a venit ideea piesei. A suferit mult, dar l-a avut intotdeauna alaturi de ea pe Catalin Rizea, soțul ei. El a sprijinit-o atunci cand i-a fost cel mai greu, cand a aflat…

- Emil Gradinescu, unul dintre cetațenii de onoare ai municipiului Buzau, traiește de 18 ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de artista Carmen Trandafir. La acești ani se mai adauga alți 12, de cand vedeta a urcat pe scena pentru prima data; in total 30 de ani de muzica, pe care cei doi i-au sarbatorit…

- Vladuța Lupau și-a pus fanii de pe rețelele de socializare pe ganduri, dupa ce i-a anunțat ca este nevoita sa se trateze la Paris. Mesajul a fost facut chiar de cantareața, pe contul ei de Instagram, acolo unde a marturisit ca se confrunta cu o problema de sanatate. Iata prin ce trece artista!

- Ziua de 6 octombrie e una speciala pentru ei, e chiar ziua in care Cleopatra Stratan e sarbatorita. Cantareața a implinit 19 ani și cu aceasta ocazie soțul ei, Edward Sanda, i-a transmis prin intermediul rețelelor de socializare un mesaj special, emoționant. I-a declarat iubirea inca o data. Chiar la…

- Britney Spears, de 39 de ani, și-a anunțat logodna cu iubitul ei Sam Asghari, de 27 de ani, de origine iraniana. Cantareața a postat un videoclip al cuplului care arata inelul pe Instagram. Asghari a postat o fotografie separata a inelului și a cuplului sarutandu-se. Cei doi sunt impreuna de 5 ani,…