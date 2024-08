Veniturile influencerilor scad! Iuliana Beregoi (20 ani) a trecut de la campioana rețelelor sociale la vedeta de pachete turistice. Tanara a decis sa iși diversifice sursele de venit prin organizarea de tabere pentru copii. Intr-o perioada in care veniturile influencerilor din social media au inregistrat o scadere semnificativa, vedeta online-ului cere 599 euro pentru copii care vor sa-și petreaca un sejur in compania sa. Tabara la Poiana Brașov alaturi de Iuliana Beregoi In colaborare cu o companie de turism, Iuliana Beregoi ofera pachete de vacanța in Poiana Brașov pentru copii cu varste cuprinse…