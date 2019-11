E in toate topurile muzicale si a devenit idolul adolescentilor din Romania. Iuliana Beregoi se bucura de un real succes si ca actrita. La numai 15 ani, vedeta are o intreaga echipa in spate cu care merge peste tot in tara, la concerte. Asa am reusit sa o gasim si noi, intre concerte si filmari. Dima Trofim a surprins-o in camera de hotel si a urmarit-o pe parcursul unei zile intregi!