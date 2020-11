Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane din Adjud, surprinse de camerele de supraveghere, in timp ce arunca gunoiul pe strada sau langa tomberoane. Primaria a trimis avertismente și atenționeaza faptul ca amenzile, in asemenea cazuri, sunt considerabile, atat pentru persoanele fizice, cat și pentru cele juridice.. „Celor…

- In urma impactului, o femeie și un copil au fost raniți. De asemenea, și o pasagera din autoturismul care a provocat accidentul a fost ranita. Oamenii legii au inceput cercetarile la fața locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Citește și:Tragedie in Oradea! Un asistent…

- Am primit la redacție imagini video in care sunt surprinse cele doua persoane care, in noaptea de 16 spre 17 septembrie 2020, au scris pe zidurile unor cladiri din Campina mesaje de amenințare cu moartea și de denigrare la adresa primarului Horia Tiseanu și a omului de afaceri Mihai Anastasescu. Din…

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din capitala, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sec. Rișcani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru furt. Momentul infracțiunii a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din capitala, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sec. Rișcani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru furt. Momentul infracțiunii a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a fost implicat in weekend-ul ce a trecut intr-un accident rutier pe Valea Oltului. Acum, pentru ca la volanul mașinii se afla un angajat SPP, cazul va fi anchetat de Parchetul Militar.

- Momentul accidentului produs miercuri dimineața, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, a fost suprins de o camera de bord a unui cititor alba24.ro. Pe video se poate observa cum unul dintre cele trei autoturisme implicate in accident iese de pe strada Ștefan cel Mare, in calea Moților, fiind lovit…