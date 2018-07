Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor din tarile central, sud si est-europene sunt impotriva migratiei si considera ca pastrarea culturii crestine este importanta, releva un sondaj de opinie realizat de institutul ungar Nezopont, transmite joi MTI, informeaza Agerpres.Studiul a fost realizat in perioada 11…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, si-a planificat investitii de peste 120 milioane euro in acest an, incluzand investitia in noul depozit, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, Iulian Stanciu, directorul general al eMAG, care estimeaza ca grupul va ajunge pe profit in doi ani,…

- Cel mai mare magazin online din Romania, eMAG, s-a extins in regiune din necesitate, pentru a contracara marii jucatori globali, a declarat directorul executiv Iulian Stanciu. Compania are nevoie de cat mai multi clienti pentru a obtine fondurile necesare pentru investitii si dezvoltare. Astfel, micul…

- Peste patruzeci de piloti din patru tari s-au intrecut pe Transalpina. Profesionisti din Romania, Ungaria, Polonia si Bulgaria au facut drifturi pe cel mai spectaculos traseu din tara, desi afara ploua cu galeata. Un tanar din Ungar...

- Cele sapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic sa adopte moneda euro, respectiv Romania, Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Polonia si Suedia, prezinta in general o convergenta nominala considerabila, insa niciunul nu indeplineste toate conditiile formale…

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu al Bancii Mondiale (BM).

- Comisia Europeana a propus un buget in care sunt alocate fonduri pentru sprijinirea celor 6 țari europene care și-au propus in calendar adoptarea monedei unice: Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia și Suedia. Astfel, ”Programul de sprijin pentru reforme al Uniunii Europene” va beneficia de un…

