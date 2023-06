Stiri pe aceeasi tema

- Medicii nu ii dadeau șanse sa devina mama, dar acum are doi copii. Fosta ispita de la Insula Iubirii a trecut prin momente grele, iar ea a facut o postare pe rețelele personale de socializare, unde a vorbit despre minunile din viața ei. Iata ce a pus vedeta pe Instagram!

- Tudor Vicovan este una dintre ispitele celui mai nou sezon de la Insula Iubirii, marca Antena 1. Tanarul este pregatit sa ia parte la aventura vieții sale și sa se bucure de experiența. Mai mult decat atat, povestea sa de viața bate orice film!

- Romeo Vasiloni este ispita la Insula Iubirii sezonul 7. Barbatul are 30 de ani și este sportiv, iar la show-ul de la Antena 1 este dispus sa iși gaseasca jumatatea in randul fetelor din cupluri.

- Simona Alexuc s-a decis sa participe la Insula Iubirii sezonul 7, deoarece considera ca ii ofera o experiența unica, pe care nu ar putea sa o obțina din alta parte. In plus, ispita feminina este ferm convinsa ca participarea la emisiune ii va aduce o notorietate care o va ajuta in cariera.

- Lavinia Maris face parte din echipa de noi ispite de la Insula Iubirii sezonul 7. Cu ce se ocupa tanara și care este povestea ei de viața. A ales sa participe la cel mai dur test al fidelitații pentru a-și invinge temerile!

- Sebastian Dascalu a participat alaturi de fosta iubita la Insula Iubirii și totul s-a schimbat de atunci. El a trecut printr-o depresie dupa ce s-a desparțit de Cristina, iar acum, a reușit sa faca mai multe lucruri pentru viața sa. In urma cu puțin timp, el a participat la Chefi la cuțite, avand cunoștințe…

- Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubirii, se confrunta cu grave probleme de sanatate. Blondina a ajuns de urgența pe mana medicilor, asta dupa ce a simțit dureri uriașe la coloana. Din pacate, diagnosticul este unul dur, hernie de disc, iar fosta ispita ar putea sa sufere o operație in curand.

- Bianca Pop traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, iar peste doua luni va deveni mamica pentru prima data. Fosta ispita de la Insula Iubirii a postat pe rețelele de socializare noi imagini cu burtica de graviduța. Iata cum arata acum Bianca Pop!