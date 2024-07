Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate, Iulian Fota, a vorbit, miercuri, la Interviurile Digi24.ro despre amenințarile in creștere la nivel global și climatul de instabilitate generat de schimbarile geopolitice. Acesta a vorbit despre riscul ca Romania sa fie in situația de a-și apara…

- Mai multe elemente de muniție au fost descoperite la noi in țara joi, pe malul unui rau. In urma unor cautari amanunțite, au fost gasite mai multe astfel de arme, neexplodate, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Muniție de razboi, descoperita pe malul…

- Oficiali ruși au afirmat, la București, in fața Monumentului ostașilor Armatei Sovietice, ca Statele Unite și Europa de Vest urmaresc distrugerea Rusiei. Ambasadorul Rusiei in Romania, Vladimir Lipaev, a subliniat ca „victoria impotriva fascismului a fost posibila doar datorita solidaritații popoarelor…

- Primarul comunei Horia, Nicolae Ionita si a depus candidatura pentru un nou mandat de primar, pentru continuarea proiectelor aflate in curs de implementare dar si pentru accesarea altor finantari cu care sa realizeaze noi proiecte de interes pentru comuna Principala realizare a primului mandat a fost…

- Generalul-locotenent Gheorghița Vlad, șeful Statului Major al Apararii, a anunțat recent ca Romania se pregatește intens pentru o posibila escaladare a conflictului din Ucraina. Aceasta declarație vine intr-un moment in care tensiunile din regiune sunt in creștere, iar incertitudinile geopolitice impun…

- Infertilitatea nu este o boala, ci efectul unor boli, atat in cazul femeilor cat și al barbaților, avertizeaza Andreas Vythoukkas, medic specialist obstetrica- ginecologie cu competența in infertilitate In țara noastra, un cuplu din cinci are probleme de infertilitate, potrivit datelor Asociației de…

- Rezultatele sondajului realizat de INSCOP la comanda News.ro arata ca 30,8% dintre cei chestionați sunt de parare Romania se indreapta intr-o direcție buna, in timp ce posibilitatea ca țara noastra sa fie implicata intr-un conflict/razboi și creșterea prețurilor sunt principalele ingrijorari ale romanilor.Procentul…