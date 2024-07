Stiri pe aceeasi tema

- Noi percheziții ar avea loc, marți dimineața, in dosarul de mare corupție in care este vizat deja pentru fapte de corupție Iulian Dumitrescu, președintele CJ Prahova, personajele noi fiind un primar precum și sediul unor firme de construcții, transmit autorului acestui material surse judiciare. Potrivit…

- Percheziții sunt in desfașurare și la Iulian Iacomi, primarul din Lehliu (județul Calarași) și la mai multe firme de construcții. Sunt vizate fapte de corupție in legatura cu atribuirea unor contracte de lucrari. Ambele percheziții au loc in dosarul președinteleui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu. Procurorii…

- Meteorologii au emis o noua avertizare Cod galben de canicula, valabila duminica și luni pentru București și 12 județe din sudul țarii. Județele afectate sunt Gorj, Mehedinți, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Calarași, Ilfov și Capitala. Potrivit ANM , aceste zone vor…

- Majoritatea educatorilor romani spun ca trebuie sa gestioneze situatii de bullying, existand frecvent situatii in care unii copii nu aveau, ocazional, cu cine sa se joace la gradinita, arata o analiza realizata de organizatia Salvati Copiii Romania. Studiul indica de asemenea faptul ca la varste mici…

