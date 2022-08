Iulian Diaconu a fost medaliat cu aur la Campionatul European de haltere Under-17

Stiri pe aceeasi tema

Romania a cucerit, miercuri, inca trei medalii, una de aur si doua de bronz, la Campionatele Europene de haltere Under-15 si Under-17 de la Raszyn (Polonia), prin Narcis Papolti.

Romania a obtinut sase medalii, doua de aur, una de argint si trei de bronz, miercuri, in prima zi a Campionatelor Europene de haltere Under-15 si Under-17 de la Raszyn (Polonia), potrivit Agerpres.Gabriela Chifiriuc a obtinut la cat. 40 kg (Under-15) trei medalii de bronz, cu 40 kg la smuls, 49 kg…

David Popovici a caștigat duminica medalia de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Sportivul roman a terminat cursa cu timpul de 47sec69/100.

Sportivul roman Vlad Stancu a cucerit, sambata, medalia de argint in proba de 800 m liber, in finala disputata la Campionatele Europene de inot pentru juniori din Otopeni, cu timpul de 7min54sec02/100, potrivit Agerpres.

Atletul roman Mihai Damian Motorca a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene de Under-18 de la Ierusalim (Israel), marti, in proba de aruncare a discului, cu 58,18 metri, potrivit Agerpres.

Sportivul roman Catalin Chirila s-a clasat pe locul patru in finala probei de canoe simplu, 5.000 m, disputata duminica in Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Poznan (Polonia), dupa ce obtinuse doua medalii de argint in probele de 500 m respectiv 1.000 m disputate cu cateva ore inainte, potrivit Agerpres.

Sportivul roman Catalin Chirila (canoe simplu) a cucerit a doua sa medalie de argint la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Poznan (Polonia), dupa ce s-a clasat duminica pe locul doi in finala de la 1.000 m, potrivit Agerpres.

Sportivul roman Catalin Chirila (canoe simplu) a cucerit medalia de argint in finala probei de 500 m, desfasurata duminica in cadrul Cupei Mondiale de kaiac-canoe de la Poznan (Polonia), potrivit Agerpres.