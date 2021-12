Perechea romana Iulian Chirita/Bianca Mei-Rosu s-a calificat in finala probei de dublu mixt la categoria Under-15, duminica seara, la Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori de la Vila Nova de Gaia (Portugalia), dupa 3-0 (11-6, 11-4, 12-10) in semifinala cu taiwanezii Yu-An Chang/Pu-Syuan Cheng, potrivit Agerpres. In finala, Chirita si Mei-Rosu vor infrunta japonezii Sora Matshushima/Miwa Harimoto, care au dispus in cealalta semifinala de polonezii Milosz Redzimski/Mia Griesel.

Citește și: Ex-demnitarul Costoiu RUPE TACEREA la ICCJ - A indicat-o pe Ecaterina Andronescu drept...



Romania…