- Liderul comunistilor de la Chisinau, fostul presedinte Vladimir Voronin, si-a exprimat speranta ca alegerile parlamentare anticipate de duminica vor pune capat ''umilintei'' ultimilor 12 ani ai Republicii Moldova, potrivit agerpres.ro. Voronin, care se afla in fruntea listei candidatilor Blocului…

- Duminica, 11 iulie 2021, posturile Televiziunii Publice vor transmite, pe parcursul intregii zile, informatii in timp real despre desfasurarea alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova.

- Ludovic Orban a comentat mai pe larg rezultatele alegerilor parțiale din weekend și a aratat ca PSD iși anunța eronat victoria avand in vedere ca numarul de voturi este net in favoarea PNL. „Pentru cei din Opoziție care și-au proclamat in mod fals victoria in alegerile locale parțiale din acest week-end,…

- Deși liberalii au obținut doar 15 din cele 35 de primarii pentru care s-a votat la alegerile locale parțiale de duminica, in vreme ce social – democrații au 17, Ludovic Orban revendica victoria. Argumentul sau: per total, PNL a cumulat mai multe voturi. „Am vazut ca unii au proclamat in mod fals victoria…

- Unii au proclamat in mod fals victoria in alegerile locale, insa PNL a caștigat, spune Ludovic Orban: „dl. Dincu și sondorii de casa ai PSD care intoxica media și opinia publica ar putea sa-și bage...

- Alegerile anticipate din Republica Moldova se desfașoara sub semnul scandalului politico-economic. Fostul șef al IGP-ului din Moldova, actualul președinte al partidului PACE, inscris in cursa pentru anticipate, Gheorghe Cavcaliuc face o dezvaluire in care este inplicata și Romania. Potrivit acestuia,…

- Liderul Partidului Socialistilor, Igor Dodon, a acuzat Statele Unite si Uniunea Europeana ca vor cu orice pret ca Republica Moldova sa devina un stat antirus. Dodon sustine ca miza alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie este una foarte mare, iar Occidentul va face totul pentru ca fortele proeuropene…

- Statele Unite ale Americii vor monitoriza cu atentie alegerile parlamentare anticipate, preconizate sa se desfasoare la 11 iulie in Republica Moldova, a declarat marti ambasadorul american la Chisinau, Dereck J. Hogan, mentionand ca Washingtonul se asteapta ca aceste alegeri sa se desfasoare corect…