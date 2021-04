Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR PLUS Cosette Chichirau cere demisia lui Costel Alexe și Mihai Chirica din funcțiile publice și retragerea sprijinului politic din partea PNL. Totodata, Chichirau este vazuta drept "singurul lider legitim din Iași" de catre deputatul Iulian Bulai, care cere alegeri locale parțiale in Iași.

- Deputata Cosette Chichirau, copresedinte USR PLUS Iasi, ii cere primarului Mihai Chirica sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a anuntat intr-o conferinta de presa ca va intra in greva japoneza, nemultumit de faptul ca bugetul local nu a fost votat. "Daca nu este capabil sa faca un…

- La Iași, dialogul de ieri, dintre reprezentanții PNL și USR in vederea stabilirii unei platforme comune de guvernare locala nu s-au incheiat cu un acord definitiv de colaborare. Președintele USR Iași, Cosette Chichirau, a declarat ca formațiunea pe care o reprezinta dorește termene precise de implementare…

- Liberalii sI USR PLUS par sa fi spart gheata la Primarie. O prima intalnire a alesilor locali ai PNL si USR PLUS, derulata ieri pe parcursul a aproximativ cinci ore, a deschis un asteptat sir de discutii pe subiecte precum proiectele prioritare ale Iasului in bugetul care urmeaza sa fie adoptat cel…

- Grupul Agroland a inaugurat in martie doua noi magazine MEGA, in Craiova și Sfantu Gheorghe, cu o investiție de 200.000 de euro in fiecare unitate, sume in care nu sunt incluse stocurile de marfa. Compania iși continua astfel principala direcție a strategiei de dezvoltare pentru perioada urmatoare,…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, in parteneriat cu Asociatia Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania, organizeaza la Palatul Culturii din Iasi, in perioada 27 februarie - 14 martie, expozitia fotodocumentara "Amintiri de carton" dedicata Holocaustului…

- Liderii USR-PLUS din Iasi spun ca, in ciuda unor probleme penale ale sefilor PNL Iasi, Mihai Chirica si Costel Alexe, vor demara discutii cu liberalii pentru o posibila alianta locala. Liderii ieseni ai USR-PLUS sustin ca alianta din consiliul local dintre PNL si PSD nu este o solutie, iar…

- Inaintea sedintei de ieri a Consiliului Local, prapastia dintre USR PLUS si primarul Iasului s-a adancit si mai mult. Copresedintele aliantei de la Iasi, Cosette Chichirau, i-a reprosat lui Mihai Chirica atat lipsa proiectelor mari ale Iasului in cei cinci ani de cand conduce orasul, dar si criza de…