Deputatul USR Iulian Bulai vorbește, intr-un mesaj postat pe Facebook de Craciun, despre faptul ca in Romania sunt peste 50.000 de copii in grija statului și mai mult de 3.000 sunt dați anual spre adopție, el afirmand ca soarta acestora aduce aminte de cea a lui Iisus Hristos, pe care il descrie drept „un copil The post Iulian Bulai (USR): Isus Hristos, un copil sarac, cu o mama surogat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .