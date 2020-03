Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cum a cumparat ”favorita” PSD maști din Turcia, in valoare de 12.000.000 euro, de la firmei unei bucatarese Cornelia Nagy, șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), are rang de secretar de stat și este soție de ambasador. A plecat din Satu Mare in capitala, unde a devenit…

- A aparut un material ca in procedura de achizitie derulata de Oficiul National de Achizitii Centralizate (ONAC) s-a semnat un contract cadru cu o firma din judetul Giurgiu. I-am cerut ministrului Finantelor sa dispuna o ancheta a Corpului de Control la ONAC. Astept rezultatele acestui anchete", a declarat…

- In articolul de ieri am prezentat cum reprezentantii guvernului, au topit aproximativ 12 milioane de euro pentru achizitia de masti, dealtfel extrem de necesare, dar la niste preturi triple fata de alti furnizori, catre o firma obscura dintr-un sat din judetul Giurgiu, care are ca obiect principal…

- Firmele care au castigat un contract cu statul pentru furnizarea a 1,67 milioane de masti sanitare sustin ca sunt tinta unei campanii de presa prin care se pune in pericol contractul incheiat cu firma din Turcia.

- Crucea Rosie Romana achizitioneaza si va distribui un milion de masti medicale pentru protectia impotriva coronavirusului (COVID-19), in valoare de 1,25 milioane de lei, cu sprijinul financiar al Romgaz, se mentioneaza intr-un comunicat al producatorului si furnizorului de gaze naturale din Romania,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan spune ca Romania nu va fi in criza de masti sau biocid, in contextul in care in prezent exista o resursa minima ce asigura tranzitia pana saptamana viitoare cand vor fi achizitionate aproximativ 5 milioane de masti si 25 de tone de agent…