- Un membru al USR Suceava a incetat din viața acasa. Irimia Savu era membru al USR Bunești-Suceava și in ultima saptamana a stat acasa, cu febra mare.Anunțul morții lui Irimia Savu a fost facut de vicepreședintele formațiunii, Iulian Bulai, cel care a relatat chinul prin care a trecut suceveanul in ultimele…

- Barbatului i s-a spus sa se trateze acasa ca are o simpla raceala. Abia dupa ce conducerea unitatii a fost preluata de catre medicii militari, barbatul a fost dus la spital, dar era prea tarziu. "Domnule ministru Tataru, trimiteti manageri medici militari la toate spitalele din tara care vor trata pacientii…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat oficial ca Spitalul Judetean Suceava va fi condus de o echipa de medici militari. „Impreuna cu domnul ministru Ciuca si cu domnul ministru al Sanatatii am decis ca...

- Deputatul USR Iulian Bulai cere izolarea judetului Suceava si testarea in masa a locuitorilor, in contextul in care Suceava este considerata ”un punct fierbinte” in ceea ce priveste raspandirea Covid-19. El solicita Guvernului sa dea posibilitatea autoritatilor locale sa faca achizitii de echipamente…

- In urma cu putin timp, deputatul Robert Nicolae Turcescu a anuntat moartea saxofonistului roman Garbis Dedeian. "S a stins si Garbis Dedeian, Dumnezeu sa l odihneasca in pace, mare muzician, frumos om...", a postat pe Facebook deputatul PMP.Garbis Dedeian a fost un saxofonist, compozitor si aranjor…