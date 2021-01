Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, deputatul USR Iulian Bulai, afirma, sambata, ca „TVR1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala”, care…

- Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a lansat azi un prim atac in interiorul coaliției de guvernare PNL – UDR PLUS – UDMR, criticand prezența lui Sorin Cimpeanu ca ministru al Educației in guvernul Cițu. Cioloș a lansat atacul dupa ce Cimpeanu, propus de PNL, a trecut de votul comisiilor din Parlament,…

- Sorin Lavric, unul dintre liderii AUR, va fi reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru ca a jignit in mod repetat femeile.Cristina Iurișniți, președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse din Camera Deputatilor, a acuzat AUR ca reprezinta ”un nou val de ura, de…

- Deputatul PSD Florin Buicu, presedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a vorbit, in exclusivitate despre legea vaccinarii si necesitatea ca ea sa fie adoptata de viitorul Parlament.

- "Am votat pentru deschiderea piețelor. M-au convins colegii mei prin mesajele de pe grupul de WhatsApp și prin votul lor favorabil din comisiile de specialitate. Ca in plen au votat precum degetul ridicat e alta problema și nu e a mea, pe mine m-au convins atunci cand au gandit și am votat "pentru"…

- Marcel Ciolacu și Mihai Tudose nu sunt singurii social-democrați care nu au respectat deciziile autoritaților in plina pandemie de coronavirus. Dupa ce aceștia au fost surprinși fara masca de protecție și fara sa respecte masurile de distanțare intr-un restaurant din Sarata Monteoru, a venit randul…