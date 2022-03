Deputatul USR Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru Cultura din Camera Deputaților, a formulat o sesizare catre președintele Camerei, Marcel Ciolacu, in care il acuza pe președintele AUR, George Simion, ca „m-a agresat fizic, apucandu-ma cu degetele de ureche” in ședința parlamentara din 22 martie. „Este imperios necesara sancționarea” lui Simion, a afirmat Bulai.„Supun atenției dumneavoastra faptul ca pe data de 22.03.2022, in sala de plen a Camerei Deputaților, in timpul desfasurarii lucrarilor acestei sedințe, domnul Simion, care se deplasa prin sala de plen, facand o transmisie in direct…