Iulian Bulai anunță începerea votării la USR PLUS, ”cel mai plictisitor partid din România” Deputatul USR PLUS Iulian Bulai anunta ca miercuri incepe votul online pentru alegerea presedintelui USR PLUS. ”Incepe votarea in cel mai plictisitor partid din Romania”, afirma Bulai, referindu-se la scandalul din PNL in contrast cu alegerile linistite din USR PLUS. Bulai afirma ca toti cei trei candidati inscrisi in cursa pentru conducerea formatiunii au emotii, dar la final vor ramane toti in partid. ”Maine dimineata incepe votarea in cel mai plictisitor partid din Romania. Nimeni nu a amenintat pe nimeni cu razbunarea. Nimeni nu a deschis dosar penal pentru contracandidati. Nimeni nu a vehiculat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri incepe votarea pentru viitorul președinte al USR PLUS, a anunțat deputatul Iulian Bulai, aruncand sageți catre liberali, a caror competiție interna a creat un scandal monstru. „Maine dimineața (miercuri – nr.) incepe votarea in cel mai plictisitor partid din Romania. Nimeni nu a amenințat pe…

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai anunta ca miercuri începe votul online pentru alegerea presedintelui celui ”mai plictisitor partid din România”, pentru ca ”nimeni nu a amenințat pe nimeni cu razbunarea. Nimeni nu a deschis dosar penal pentru contracandidați”. ”Unul…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Cioloș afirma ca USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan Barna, nici partidul lui Dacian Ciolos. „USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan Barna, nu a fost nici partidul lui Dacian Ciolos. Si nu cred ca acest…

- Ciprian Teleman, fost ministru al Digitalizarii, a anunțat sambata ca pagina de campanie a echipei lui Dacian Cioloș, pentru alegerile interne din USR PLUS, a fost blocata de Facebook, fara a preciza motivele care au stat in spatele deciziile. „Ca tot vorbeam despre superficialitatea serviciilor oferite…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna spune ca s-a întâlnit vineri dimineata cu primarul Clujului, Emil Boc, si ca în cadrul discutiilor a reiterat ca premierul Florin Cîtu nu mai are sustinerea acestui partid.Precizarile au fost facute în cadrul unei dezbateri, organizate…

- Prezenți astazi la o dezbatere desfașurata in Cluj-Napoca, Dacian Cioloș, Dan Barna și Irineu Darau, candidații la șefia USR PLUS, au facut noi declarații despre criza din Coaliția de guvernare și rolul președintelui Klaus Iohannis. „Eu vreau sa ieșim din logica in care ne plangem și suntem necajiți…

- Dan Barna iși lanseaza, vineri seara, candidatura pentru președinția USR PLUS. In cadrul evenimentului, ce va incepe la ora 19.00, va fi prezentata și echipa care-l susține. Recent, intr-un interviu pentru TVR, acesta a explicat de ce crede ca membrii USR PLUS ar trebui sa-l voteze pe el: „In momentul…

- Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. „Candidez pentru presedintia…