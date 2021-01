Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan a incercat sa-și explice afirmațiile facute luni seara, la Digi24, cand a spus ca este normal sa ai 19 grade in casa. Primarul Capitalei susține ca bucureștenii au interpretat greșit și tendențios o comparație pe care el a facut-o cu alte țari. Printre comentariile postate pe pagina sa de…

- Exodul utilizatorilor WhatsApp catre Telegram si Signal a continuat si in ultimele zile, iar Facebook incearca sa-si apere produsul, inclusiv prin reclame de o pagina in ziare, relateaza News.ro. De cand a comunicat noua politica de utilizare si a inceput exodul utilizatorilor, WhatsApp a incercat prin…

- Fotografia și semnalmentele fostului politician apar pe site-ul Poliției Romane, la rubrica “Persoane urmarite”, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru corupție. Inainte sa intre pe lista urmariților generali, Zlotea a anunțat pe Facebook ca a plecat din Romania, ca a cerut statut de refugiat politic…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a scris intr-un comentariu pe Facebook ca primarul general Nicușor Dan nu ii raspunde la telefon, fiind „inabordabil” in aceasta perioada. Nu este primul oficial al administrației bucureștene. Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, fostul viceprimar al…

- Un tanar de 21 de ani din judetul Arad a fost obligat de politisti sa stearga un mesaj electoral postat pe o retea de socializare chiar in ziua votului, el acceptand si primind un avertisment. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat ca…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca toti senatorii si deputatii USR vor demisiona, in cursul zilei de marti, pentru a nu beneficia de pensie speciala. Conferinta pe aceasta tema este proigramata la 10.30. Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, marti, intr-o postare pe Facebook, ca a ajuns la Parlament…

- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres. „Azi, la intalnirea organizata la Institutia Prefectului Judetului Cluj cu primarii…

- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat definitiv in urma cu un an și jumatate, a ramas, marți, fara cetațenie moldoveneasca, potrivit unei decizii semnate de președintele Igor Dodon și publicate in Monitorul Oficial din Moldova. In actele moldovenești pe Rizea il chema Mihai Cristian Luigi. Intr-o…