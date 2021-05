Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur a revenit in Romania. Momentul cand și-a revazut mama! VIDEO Iulia Vantur locuiește in India de mai multa vreme, acolo unde are o cariera de succes la Bollywood și un iubit celebru, pe actorul Salman Khan. Cu toate astea, vedeta obișnuia sa revina periodic in țara pentru a-și revedea familia…

- Iulia Vantur a revenit in aceste zile in Romania. Situatia grava din India cauzata de cresterea masiva a numarului de infectari si decese, a facut-o pe aceasta sa se intoarca in tara.

- Mihai Draghici și-a petrecut aproape toata viața în America, dupa ce familia lui a emigrat acolo în 1985. Acum trei ani și jumatate s-a întors în România. Este antreprenor în serie, având peste 30 de startup-uri lansate în mai multe țari, inclusiv România,…

- Criza pandemica din India continua, cu peste 300.000 de persoane infectate cu COVID zilnic, cu spitale copleșite de lipsa de oxigen pentru pacienți și spații precum parcurile și parcarile transformate in locuri de incinerare pentru morții de COVID. Patru romance din India și ambasadoarea Romaniei explica…

- Autoritatile indiene au anuntat duminica suspendarea licentelor de export pentru antiviralul Remdesivir, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in tara, care a atins niveluri record cu peste 152.000 de infectari confirmate intr-o singura zi. Situatia din India poate pune in pericol…