- Iulia Vantur a implinit 44 de ani pe 24 iulie și a petrecut alaturi de Salman Khan și de prietenii lor. Artista a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii de la petrecere.Iulia Vantur a avut parte de o zi de naștere de neuitat, bucurandu-se de prezența celor dragi și a iubitului ei, actorul…

- Nu mai reprezinta un secret pentru nimeni faptul ca Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de iubire cu Salman Khan, insa puțini sunt cei care știu cu ce barbați celebri s-a iubit vedeta inainte de-al cunoaște pe actorul de la Bollywood.

- Iulia Vantur a plecat din Romania in urma cu zece ani. A ales India, dupa ce s-a indragostit de unul dintre cei mai faimoși actori, de la Bollywood, Salman Khan. De-a lungul timpului au existat mai multe zvonuri cum ca cei doi s-ar fi logodit, dar este adevarat? S-a logodit Iulia Vantur cu Salman Khan?…

- Iulia Vantur traiește in prezent o frumoasa de iubire cu actorul de la Bollywood – Salman Khan. Cei doi sunt impreuna de mai bine de un deceniu și se bucura de reușite nenumarate pe plan profesional. Totuși, inainte de a-și gasi iubirea in India, frumoasa blondina s-a iubit cu barbați celebri din Romania,…

- Laura Cosoi este pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru naștere. Actrița se bucura de tot ce traiește in aceste momente. In exclusivtate pentru Star Matinal de la Antena Stars, vedeta a facut declarați importante despre aceasta etapa frumoasa din viața ei. Iata cum se simte in aceste momente,…

- Iulia Vantur și Costi Ionița s-au distrat impreuna in Dubai pe una dintre melodiile compuse de cantareț. Imbracata intr-un costum alb, vedeta s-a lasat filmata dansand desculța. Stabilita de mai bine de 10 ani in India, acolo unde are o cariera de succes, dar și o relație cu actorul Salman Khan, Iulia…

- Relația dintre Iulia Vantur și Salman Khan a fost mereu extrem de mediatizata și a ridicat de-a lungul vremii și controverse, in special in legatura cu decizia de a se casatori care pare ca tot intarzie sa apara, chiar și acum dupa 12 ani de relație, noteaza click.ro. O romanca stabilita in India de…

- Iulia Vantur și Salman Khan au o relație frumoasa de peste 12 ani, dar nu au ajuns in fața ofițerului de stare civila. O romanca stabilita in India a oferit mai multe detalii despre viața lor privata și a venit cu detalii in exclusivitate la Antena Stars.