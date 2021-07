Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Gica Popescu, surprinsa de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, cu ”capul in nori”, pe strazile Capitalei. Din graba de a-și rezolva cat mai repede problemele, Maria a dat cu bata-n balta! Unde a mers tanara și ce s-a intamplat, de fapt, cu ea?

- De mai bine de șase ani, Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de iubire cu actorul Salman Khan. In urma cu o luna, blondina a revenit in Romania, dupa ce a locuit o buna perioada de timp in India. Recent, fosta prezentatoare tv a fost invitata la podcastul lui Mihai Morar, unde a povestit cum […]…

- Iulia Vantur s-a pus pe comisioane de cand s-a intors in Romania! Iubita lui Salman Khan a demonstrat ca nu se da in laturi de la nimic, nici macar cand vine vorba despre cumparaturile de la... farmacie, rezolvand singura treburile. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Iulia Vantur s-a stabilit de ani de zile in India. Vedeta in varsta de 40 de ani recunoaște ca mutarea acolo nu a fost una ușoara, și nici traiul acolo. Cel mai greu a fost sa stea la o distanța așa de mare de parinții sai. Are o viața in India, o cariera de succes la Bollywood, are un iubit celebru!…

- Iulia Vantur e in Romania de cateva saptamani. Vedeta și-a lasat iubitul in India, pe Salman Khan, și a revenit in țara natala. Iata ce face vedeta aici, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat. E vorba de cariera ei! Iulia Vantur a venit in Romania chiar de Paște, dupa o lunga perioada de absența.…

- Așa cum declara in urma cu o saptamana, Iulia Vantur a ajuns in Romania, iar intalnirea cu mama ei a fost una emoționanta. Vedeta i-a facut o surpriza femeii și a filmat intreg momentul. Iulia Vantur, in varsta de 40 de ani și Salman Khan, de 55 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 6 ani,…

- Andreea Banica se afla in Kenia, impreuna cu fiica ei, Sofia. Soțul și fiul vedetei au ramas in Romania, iar aceasta a explicat de ce nu le-au insoțin in vacanța. „Noi nu i-am luat pe copii in destinații indepartate pe alte continente. Consider ca fiind foarte mici nu ințeleg mai nimic și nici nu țin…

- Oana Roman și Isabela, fiica sa, inca se bucura de vacanța in Egipt. Vedeta ține legatura pe Instagram cu fanii sau, acolo aceștia au intrebat-o cat a platit pentru sejur. Nu s-a ferit și a spus cat a costat-o. De ceva vreme, Oana Roman pregatea vacanța in Egipt, pe lista ei fiind și Marius Elisei,…