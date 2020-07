Stiri pe aceeasi tema

- Fosta solista de la Școala vedetelor a plecat de peste 15 ani din Romania, in Italia, acolo unde și-a continuat cariera de actrița. Din pacate, a renunțat la muzica imediat dupa emisiunea care a facut o celebra, preferand sa se axeze pe actorie. Din pacate, a fost blocata in țara și i s-au amanat sau...…

- "Sunt de trei luni jumatate in izolare deja. Am trecut prin multe stari. Inițial m-a incantat ideea de a avea doua saptamani libere, sa fac tot ce nu reușeam pentru ca nu aveam destul timp. Eram foarte pornita sa vad filme multe, sa citesc mult, sa invaț lucruri noi. Nu am reușit sa vad decat cinci…

- Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan de mai mulți ani. Fosta prezentatoare de televiziune locuiește in India de 5 ani și se bucura de o cariera de succes. Iulia Vantur a evitat mereu sa dea detalii despre viața personala, preferand discreția, insa acum a recunoscut…

- Aflata in India, la Salman Khan, departe de familia ei, romnca noastra nu a uitat ca este ziua tatalui ei, care și-a sarbatorit ziua de naștere. Astfel ca Iulia Vantur a publicat un mesaj pe rețelele de socializare și astfel au aflat și fanii ei de pretutindeni ca este ziua parintelui ei. Iar linga…

- Aflata in India, la Salman Khan, departe de familia ei, romnca noastra nu a uitat ca este ziua tatalui ei, care și-a sarbatorit ziua de naștere. Astfel ca Iulia Vantur a publicat un mesaj pe rețelele de socializare și astfel au aflat și fanii ei de pretutindeni ca este ziua parintelui ei. Iar linga…

- Aflați in izolare, alaturi de mai mulți prieteni la proprietea de la casa de vacanța din Panvel, din apropierea orașului Mumbai, India, Salman Khan și Iulia Vantur s-au implicat in urma cu cateva saptamani intr-o strangere de ajutoare. La aceasta au participat și alți prieteni celebri de-ai starului…

- Zilele trecute un filmuleț din India a devenit viral pe rețelele de socializare iar unii dintre protagoniști au fost chiar romanca noastra alaturi de starul internațional Salman Khan. Cei doi, alaturi de muți alți indieni s-au implicat prin fundația actorului și au strans donații pentru cei cu probleme…

- Pe 22 aprilie s-a sarbatorit “Ziua Pamantului” in toata lumea, zi in care cei mai mulți au incercat sa ofere sfaturi despre cum sa faci bine, sa nu mai murdarești pamantul cu gunoaie. Una dintre vedetele care a sarbatorit aceasta zi a fost și Iulia Vantur, direct din India, de la proprietatea lui Salman…